Addio all'artista Maurizio Zurla, aveva 75 anni

CREMA - È scomparso domenica all'età di 75 anni Maurizio Zurla, noto artista cremasco. Nato nel 1946, appartenente alla nobile casata dei Marchesi Zurla, ha sempre vissuto e lavorato a Vergonzana, nella cinquecentesca villa Albergoni-Zurla, riconoscibile per la sua torre. Del nobile, Maurizio aveva le tante passioni, come la botanica, i cani e la campagna, e un talento formidabile per il restauro. Uomo paziente e pacato, ha saputo realizzarsi nell’arte, come pittore dal tratto energico, scultore elegante e acquarellista dei più raffinati. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, il suo capolavoro sono le insegne pastorali in argento per il tesoro della Cattedrale di Cremona.