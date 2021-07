'Prestigiatore' delle banconote, ruba 120 euro al market

SONCINO - È entrato al supermercato Italmark di Soncino e si è rivolto direttamente alla cassa per chiedere se era possibile cambiare delle banconote da 5 euro in banconote di taglio grande. Poi ha messo in atto il proprio raggiro: con un 'tira e molla' di mazzette estratte dalle tasche e un atteggiamento fuorviante è riuscito a confondere la cassiera e il responsabile del market intascandosi 120 euro. Un colpo da 'prestigiatore', piuttosto diffuso tra i professionisti dell'imbroglio: l'uomo, un 41enne rumeno, è stato rintracciato grazie alle telecamere che hanno inquadrato la targa della sua auto. A suo carico è scattata una denuncia per furto.

L'episodio risale alla settimana scorsa. Una volta varcate le porte scorrevoli dell'Italmark, l'uomo, chiede di cambiare le banconote ed estrae una grossa mazzetta. La cassiera interpella il responsabile del supermercato che, dopo aver parlato con l’uomo, incomincia a contarle fermandosi a 300 euro, cifra massima che poteva cambiare. A questo punto l’uomo incomincia a estrarre altre mazzette di soldi e cerca in tutti i modi di generare confusione, fino a riprendere dalle mani del responsabile le banconote appena contate per contarle a sua volta. Il responsabile, infastidito dall’atteggiamento dell’uomo e per evitare di bloccare ulteriormente la cassa del supermercato, gli toglie di mano le banconote dandogli in cambio i 300 euro e invitandolo ad andare via. Al momento del conteggio dei soldi della cassa alla chiusura del supermercato, l'amara scoperta: un ammanco di 120 euro. La segnalazione alla stazione locale dei carabinieri è scattata immediata: la visione dei filmati delle telecamere ha permesso di risalire all'identità del responsabile.