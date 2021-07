Viabilità comunale, in via Platina altro restyling

PIADENA DRIZZONA - Dopo aver realizzato i nuovi marciapiedi, l’amministrazione comunale vuole ulteriormente migliorare l’aspetto di via Platina. «Intendiamo arricchire la via allestendo gli spazi posti davanti al centro medico Comete e davanti alla biblioteca con panchine, una rastrelliera per le biciclette, un cestino, verde ed eventuali pannelli informativi», riferisce il sindaco Matteo Priori. Il verde, principalmente concentrato sulle piazzole e dei tratti in cui il marciapiede si fa più largo, sarà costituito da fioriere o, meglio ancora, da piante di piccolo fusto, alte 2-3 metri, in vaso. L’amministrazione sta valutando la opportunità di attivare una sinergia con i vivaisti della zona, che dovrebbero installare gratuitamente le piante e farsi carico della loro manutenzione, ricevendo per contro visibilità e la possibilità di sfruttare gli allestimenti a titolo promozionale. Il miglioramento estetico-funzionale di via Platina si inquadra nella volontà comunale di promozione dei distretti del commercio, tenendo presente il principio della sostenibilità. L’ambito interessato è via Platina, via Libertà fino all’intersezione con via Vacchelli, via Cavallotti fino all’intersezione con via Mazzini e via Marconi. In questa zona verrà istituita una velocità veicolare limitata a 30 chilometri orari, come abbiamo anticipato. Ciò permetterà movimenti ciclabili e pedonali in condizioni di maggiore sicurezza oltre alla percezione di un traffico meno frenetico. Gli accessi al centro da via Libertà e via Cavallotti saranno del tipo canalizzato con la duplice finalità della moderazione della velocità e della possibilità di attraversare la strada in condizioni di maggiore sicurezza da parte delle utenze deboli.



«Ci sono diversi lavori in previsione - continua il sindaco -, come la prossima manutenzione straordinaria della strada San Lorenzo. Per quanto riguarda il tratto canale Delmona - località san Lorenzo, finanziato con 60 mila euro dalla Regione, è prossimo l’affidamento dei lavori dopo la validazione del progetto. Quanto alle opere di manutenzione straordinaria della stessa strada nel tratto tra la frazione e i confini comunali, finanziato con 100 mila euro, i lavori saranno avviati entro il 15 settembre».