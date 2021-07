A Cremona 4 nuovi casi, in Lombardia tasso positivi sale al 1,3%

MILANO - Con 28.376 tamponi eseguiti, è di 369 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una percentuale in salita all’1,3% (ieri era l'1,1). Sono praticamente stabili i ricoveri con 31 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri, e 135 negli altri reparti (-1). È stato inoltre segnalato un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 33.809.

Per quanto riguarda le province, 108 nuovi casi si sono verificati a Milano, 43 a Monza, 36 a Varese, 33 a Mantova, 28 a Brescia, 24 a Lodi, 8 a Bergamo e Lecco, 6 a Pavia, 4 a Cremona (contro i 30 di ieri) e 3 a Sondrio.

IN ITALIA

Salgono ancora leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.121. Sono invece appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13.

Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.797. Il tasso di positività è dell'1,9%, in aumento rispetto all'1,3% di ieri (+0,6%).

Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo tra entrate e uscite, dato che torna a scendere dopo tre giorni consecutivi di risalita. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 3 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.136, quindi 25 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi ed i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 (+2.603). (ANSA)