Addio all'ex sindaco Franca Busio, aveva 61 anni

mandato precedente con l'allora primo cittadino Giampietro Masseroni. Se n'è andata all'età di 61 anni una donna che ha dato molto alla comunità pescarolese. Il sindaco Graziano Cominetti che, nel 2014 ha raccolto il testimone, la ricorda con queste parole. "Sei entrata a far parte del nostro gruppo in punta di piedi pur con una forza dirompente e da subito mi avevi fatto capire cosa volesse dire essere un amministratore serio. Sei stata guida e maestro in momenti difficili dove con una serietà pazzesca hai collaborato a rendere migliore il nostro Paese. Molti, tanti, tantissimi non ti hanno capita e senza capirti ti hanno attaccato a testa bassa. Con la tua serietà e la tua grandezza mi hai insegnato tanto, tantissimo del compito di essere Amministratore...di essere Sindaco. Oggi hai deciso di andare avanti e lasciarci soli, certi che i tuoi insegnamenti resteranno con me ogni giorno fino alla fine di questo impegno. In questo momento mi viene solo una parola in mente... grazie".