In provincia di Cremona altri 30 positivi

CREMONA - Sono 30 i positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sui 438 complessivi conteggiati in Lombardia. Il tasso di positività rimane stabile all’1,1%, come ieri. Sono trentuno i ricoverati in terapia intensiva (+1) ma diminuiscono quelli negli altri reparti, che sono in tutto 136 (-7). I decessi sono 4per un totale complessivo di 33.808 morti in regione dall’inizio dell’epidemia di Covid.

Ecco il dettaglio provinciale dei contagi odierni: