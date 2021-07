Madonna di Brancere, la processione si farà

CREMONA - La processione sul Po della Madonna dell’Assunta si farà. Dopo un anno di stop, dovuto all’emergenza Covid, la macchina organizzativa, coordinata dal parroco di Stagno Lombardo, don Pierluigi Vei, ma per tutti don Pedro, si è messa in moto. Sono stati stampati decine di manifesti che presto riempiranno i paesi e le società canottieri, centinaia di santini con l’effige della «Madonna di Brancere, regina e patrona del Po» e, sul retro, una preghiera scritta appositamente dal vescovo monsignor Antonio Napolioni. Già mobilitati i gruppi di protezione civile di Stagno e San Daniele e, ovviamente i portantini, capeggiati ancora una volta dall’inossidabile Antonio Viola. E i vogatori stanno già lucidando i remi: il presidente Armando Catullo sta chiamando a raccolta i suoi, così come le società motonautiche: la Mac, la Cmc, l’Asvea. Ideata dal parroco di Brancere, don Aldo Grechi, la giornata mariana di Ferragosto in riva al Grande Fiume è una tradizione che si ripete dal 1978.