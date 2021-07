Si è spento Vittorio Tiberi, storico corrispondente de La Provincia

CREMONA - Lutto nel giornalismo cremonese. Si è spento a 92 anni Vittorio Tiberi, cronista castelleonese, storico corrispondente (per quasi 40 anni) de La Provincia. Ha collaborato anche con la Rai, il quotidiano La Notte e il settimanale Nuovo Torrazzo. Conosciuto anche per l'attività di commerciante di articoli nuziali che conduceva insieme alla moglie nella bottega di via Rodiani, aveva da poco festeggiato le nozze d'oro. Con il suo stile giornalistico, pacato ma incisivo, è stato testimone fedele della vita e delle cronache del borgo dalla fine degli anni Sessanta al 2001.