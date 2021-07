Perde il controllo dell'auto, attimi di paura per una 40enne

CREMA - Attimi di paura, nella prima serata di oggi, lungo via Indipendenza: una 40enne, di origine nordafricana e residente in città, ha perso il controllo della Renault Clio di cui era alla guida. E l’auto, dopo aver sbandato, è andata a sbattere contro gli archetti in metallo, che separano la carreggiata dalla pista ciclabile, abbattendone alcuni. Trasferita in ospedale, l'automobilista non è in gravi condizioni.

FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI