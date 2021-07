Raccolta firme della Lega per il referendum sulla "giustizia giusta"

SAN GIOVANNI IN CROCE - Nuova raccolta di firme da parte della Lega per il referendum sulla “giustizia giusta”. Questa mattina un banchetto è stato allestito in occasione del mercato settimanale di San Giovanni in Croce, presenti il consigliere regionale Federico Lena e il segretario della Lega del Casalasco Simone Agazzi, oltre a due esponenti del Movimento Giovani Lega di Cremona. “Abbiamo raccolto 15 firme in un’ora e mezza, poi abbiamo esaurito i moduli”, riferisce Agazzi. “Ricordo comunque che si può firmare anche in Comune. Tutti i Comuni del Casalasco-Piadenese sono coperti, tranne Casteldidone, Motta Baluffi e Cingia de’ Botti dove i moduli saranno disponibili dalla prossima settimana. Un grazie al consigliere Lena e al Movimento Giovani Lega di Cremona per la loro collaborazione”. Prossimamente la Lega cercherà di organizzare altri banchetti.