Padania Acque: lavori in via Postumia, in via S. Felice e in via Cerasa

CREMONA - Sino al 25 luglio prossimo, via Postumia, nel tratto compreso tra via Concordia a via Ca’ del Vescovo, sarà interessata da lavori per conto di Padania Acque S.p.A. riguardanti la manutenzione della rete di distribuzione dell’acqua potabile. Per limitare i disagi alla circolazione e garantire la sicurezza del cantiere, via Postumia è chiusa all’altezza nel tratto dove viene effettuato l’intervento: è stata posizionata adeguata segnaletica che indica le deviazioni verso percorsi alternativi.

Lavori di Padania Acque S.p.A. anche in via San Felice, all’incrocio con via San Savino. In questo caso l’intervento, sempre finalizzato alla manutenzione della rete di distribuzione dell’acqua potabile, si protrarrà sino al 6 agosto prossimo. I lavori comportano un restringimento della strada con l’istituzione in quel tratto l’istituzione del senso unico alternato di marcia, regolamentato da segnaletica stradale che indica anche i percorsi alternativi.

Dal 19 al 24 luglio, sempre per conto di Padania Acque S.p.A., sarà effettuato un intervento per riparare un allaccio fognario in via Cerasa al civico 6, intervento che comporta la chiusura della strada. Sarà predisposta per tempo adeguata segnaletica con tutte le indicazioni utili all’incrocio tra via Cerasa e via Beltrami e sempre in via Beltrami, all’altezza di via Platina.

Tutti questi lavori si concluderanno secondo le tempistiche previste salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione dei cantieri sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune Cremona, e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.