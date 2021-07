Domenica gazebo per acquistare La Provincia in via Roma

MOTTA BALUFFI - Domenica l’edicola di Motta Baluffi resterà chiusa per tutto il giorno. Una chiusura dovuta a una bella notizia e relativa solo al giorno festivo: il titolare dell’attività infatti si sposerà. Ma i cittadini del paese, e del territorio circostante, non rimarranno senza «La Provincia», perché la Società Editoriale Cremonese e l’Ufficio diffusione del quotidiano hanno pensato alla soluzione per non lasciare i lettori senza il loro quotidiano di riferimento. Così è stato organizzato un punto vendita momentaneo ed alternativo — per la sola vendita de «La Provincia» — a cui si potranno rivolgere i lettori per acquistare il quotidiano dalle 8 alle 12,30. Il gazebo sarà comodissimo da raggiungere, perché sarà installato in via Roma nel parcheggio antistante l’edicola stessa.