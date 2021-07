Quando la città si schiera dalla parte di chi ha bisogno

CREMONA - Assistere chi assiste. Con questa idea l'Università Cattolica-Sede di Cremona, in partnership con il Politecnico di Milano, lancia Cremona BeCare - Cremona Beside Caregivers, un progetto ambizioso ma concreto che, partendo dai senior e dagli anziani, andrà nel tempo a considerare un'ampia area nel campo dell'assistenza. E lo fa coinvolgendo da subito il territorio per creare sinergie con le competenze che a Cremona, proprio nell'ambito dell'assistenza agli anziani, ai disabili e in altri ambiti della fragilità, sono ampie e strutturate. Il progetto - illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la Sala Eventi di SpazioComune -, grazie ad un finanziamento della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, partirà subito e, nelle prossime settimane, in collaborazione con il Comune di Cremona e la Camera di Commercio di Cremona, sarà avviata un'attività di monitoraggio in particolare con un focus sulle figure dei caregivers (familiari, parenti badanti).