Disavventura: in treno a Pavia in 2 ore e 25 minuti, quasi un record

CREMONA - Disavventura - una delle tante cui sono ormai abituati i nostri viaggiatori - per le persone che alla stazione di Cremona hanno preso, questa mattina, il treno diretto regionale di Trenord delle 7:05 che porta a Pavia, con arrivo previsto alle ore 8:54. Giunto alla stazione di Cavatigozzi, i passeggeri sono stati fatti scendere a causa di un guasto; in loro soccorso un altro convoglio che però ha costretto i viaggiatori ad effettuare un cambio di treno a Codogno. Da qui, i viaggiatori sono stati portati a Milano Rogoredo dove hanno dovuto effettuare un ulteriore cambio per poi raggiungere la stazione di Pavia alle ore 9:30. Insomma, per percorrere gli 86,7 chilometri che separano Cremona da Pavia, ci sono volute due ore e 25 minuti: se non è un record, poco ci manca.