Tutti col naso all'insù, ecco la mongolfiera Pokémon GO

CREMONA - Tutti con il naso all'insù già dal primo mattino in città. Grande la curiosità per la presenza nel cielo velato di nuvole di una mongolfiera di Pokémon GO. Gli sviluppatori del clamoroso successo Pokémon Go, Niantic, hanno organizzato un evento esclusivo per l’Italia. L'Hot Air Balloon Tour' sta attraversando alcune città italiane - nei giorni precedenti nei cieli di Perugia, Firenze, Bologna e Bassano del Grappa - in giorni prestabiliti, regalando uno spettacolo ai fan dei mostriciattoli tascabili. A Cremona il tour è previsto da oggi e sino a sabato 17 luglio.

Pokémon Go è uscito ben 5 anni fa, ma il successo senza precedenti riscosso dal gioco è ancora ben impresso nella memoria. La formula di gioco e l’amore delle persone di tutte le età per il brand avevano reso Pokémon Go non solo un gioco di successo, ma un vero e proprio fenomeno pop di massa.

Le mongolfiere nei cieli vogliono rendere l’esperienza di Pokémon Go ancora più reale, spingendo le persone ad uscire di casa e ad ammirare i cieli di queste fortunate città italiane. Dopo i tempi difficili della pandemia e i numerosi lockdown, Pokémon Go potrebbe essere una buona idea per trovare nuovamente stimoli per uscire di casa.