Investito in scooter, 35enne ferito alla testa

CREMONA - Scontro auto-scooter in via Massarotti e paura per l'uomo in sella al ciclomotore, un 35enne, che ha sbattuto la testa sull'asfalto. Immediato l'intervento del personale del 118 che ha provveduto a trasferire il ferito in ospedale: l'uomo, fortunatamente, non è in condizioni gravi.

L'urto si è verificato poco prima delle 20 all'altezza dell'autosilo: ad investire lo scooterista è stata la Lancia Y guidata da un 62enne. Sul posto anche una pattuglia della Questura e gli agenti della Polizia locale. A loro spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Nessun disagio per la circolazione.

IMMAGINE: FOTOLIVE - PAOLO CISI