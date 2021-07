Sabbioneta si conferma comune Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano

SABBIONETA - La capitale gonzaghesca si conferma comune Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano per il triennio 2021-2023. Sabbioneta è uno dei 262 comuni italiani (15 in Lombardia) a godere di questo riconoscimento, riconfermato oggi, dopo il primo inserimento nella lista del 2008. "Un onore e uno stimolo a fare sempre di più, perchè di lavoro da fare ce n'è molto", ha detto il sindaco Marco Pasquali. Come in tutti gli altri comuni certificati, anche a Sabbioneta oggi alle 12.30 le campane hanno suonato a festa.