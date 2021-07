Rubano tonno e cioccolato, due giovani nei guai

TRESCORE CREMASCO - Denunciati a piede libero per un doppio furto di generi alimentari, in particolare scatole di tonno e stecche di cioccolato. Nei giorni scorsi, a finire nei guai sono stati due trescoresi, il 29enne C.F. e il 27enne C.I., entrambi con precedenti. Sono stati sorpresi dai carabinieri dopo aver prelevato generi alimentari dall’Iperfamila di Codogno. Merce del valore complessivo di 85 euro. I due si erano dileguati, superando velocemente le casse. La loro fuga era stata notata dal personale del punto vendita che aveva immediatamente chiamato i militari. La pattuglia ha intercettato l’auto a bordo della quale viaggiavano i due cremaschi. La successiva perquisizione del veicolo ha portato a scoprire la merce rubata, sistemata nel bagagliaio. Non c’erano però solo i prodotti sottratti all’Iperfamila, ma anche molti altri generi alimentari, soprattutto tonno in scatola e tavolette di cioccolato per un valore complessivo di 542 euro. Le successive verifiche dei militari hanno permesso di appurare che il resto della refurtiva era il frutto di un ‘colpo’ messo a segno la settimana scorsa nel supermercato Conad di Cremona. Tutta la merce, ancora perfettamente confezionata e dunque integra, è stata poi restituita ai rispettivi punti vendita.