Maltempo in arrivo, rinviato il primo appuntamento di 'Letture sul Po'

CREMONA - A causa delle previsione meteo che prevedono forti precipitazioni per la giornata di oggi fino alla tarda serata, è annullatto e rinviato a data da definire il primo appuntamento della rassegna "Letture sul Po" che si sarebbe dovuto tenere stasera, alle ore 21,30, all'Arena Giardino con la proiezione del film inedito di Franco Dolci 'Ricordi di viat sul Po'. Per essere sempre aggiornati sulla programmazione di Letture sul Po è possibile scaricare la brochure in versione digitale dal sito del Comune di Cremona oppure consultare la pagina Facebook @parchinaturacremona. Per informazioni o invio di materiale si può contattare il Settore Area Vasta del Comune di Cremona ai numeri 0372-407672 o 0372-407528.