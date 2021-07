Sanità in Lombardia: la riforma che vogliamo. Presidio in Regione

MILANO - “Sanità in Lombardia: la riforma che vogliamo” è lo slogan del presidio unitario organizzato oggi davanti al Pirellone da Cgil, Cisl e Uil Lombardia. “La pandemia da Covid-19 ha messo a nudo tutti i problemi del Servizio sociosanitario lombardo – affermano Cgil, Cisl e Uil Lombardia in una nota unitaria -. Oggi serve una buona riforma che usi in modo intelligente le maggiori risorse stanziate dallo Stato e dalla Unione Europea, correggendo scelte organizzative e di politica socio-sanitaria che in Lombardia hanno messo in difficoltà l’intero sistema sociosanitario impoverendolo di risorse economiche, tecnologiche e professionali e hanno determinato pesanti ricadute sui cittadini a partire dai più fragili e vulnerabili”.

Il presidio si inserisce quindi nel percorso avviato dai sindacati, in vista dell’approvazione della legge di modifica della l. 23/15, affinché vi sia un più efficace assetto di governance del sistema sociosanitario, un rafforzamento della medicina preventiva e della medicina territoriale, oltre che una valorizzazione delle personale e delle professioni del sistema socio-sanitario.

Sull'iniziativa interviene Dino Perboni, segretario generale della Cisl provinciale: "Il presidio nasce dalla necessità di un confronto di merito alla luce della presentazione delle linee d’indirizzo approvate dalla Giunta Regionale il primo giugno. Entro fine luglio verrà realizzato un Pdl e in autunno il Consiglio Regionale approverà la legge di modifica della sanità lombarda. Pertanto, dopo le audizioni consigliari, che si completeranno nelle prossime giornate, è dirimente avviare un confronto serrato con Regione Lombardia. In questo contesto, il presidio in Regione rafforza la linea d’azione della Cisl per una effettiva e concreta partecipazione alla ridefinizione della sanità regionale, e quindi la buona e significativa partecipazione al Presidio coinvolge tutte le federazioni".