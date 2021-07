Riparte il Grest fermo da giovedì causa positività di otto educatori

BAGNOLO CREMASCO - È ripartito stamane con oltre 300 bambini il Grest parrocchiale in oratorio. Era stato fermato a scopo precauzionale e in accordo con l'azienda tutela della salute Val Padana nella giornata di venerdì, dopo la positività al Covid di uno dei tamponi a cui erano stati sottoposti otto educatori. I test molecolari erano stati effettuati all'inizio della scorsa settimana dopo che alcuni ragazzi, che seguono i bambini, avevano accusato mal di testa e qualche linea di febbre. Fortunatamente per nessuno di loro si sono poi manifestati sintomi più importanti. I giovani educatori sono ancora in quarantena così come i loro contatti stretti. Anche per volontà della parrocchia venerdì tutti i bambini del Grest erano stati sottoposti a test rapido e gli esiti sono arrivati sabato confermando la negatività di tutti gli iscritti. A quel punto è stato deciso di ripartire con il centro estivo nella giornata odierna. Gli altri educatori quasi 70 ragazzi tutti negativi ai tamponi, sono regolarmente presenti al fianco dei bambini. Il Grest proseguirà ancora per 10 giorni, prima di concludersi venerdì 23.