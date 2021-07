Big Jump 2021: in 50 sullo spiaggione di Coltaro per il tuffo simbolico nel Po

SISSA TRECASALI - Sono state una cinquantina le persone che hanno aderito al Big Jump 2021, il tuffo 'simbolico' ed in sicurezza nelle acque del Po dallo spiaggione di Coltaro di Sissa Trecasali. Un’iniziativa – prevista in contemporanea in 30 fiumi di tutt’Europa - per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica in merito alla qualità dell’acqua e al recupero della balneabilità, in sicurezza, dei grandi fiumi. Il Big Jump è stato promosso dal Comune di Sissa Trecasali in collaborazione con Legambiente-circolo Aironi del Po; Nautica Torricella, associazione Un Po di Torricella e Ristorante Lo Storione con la partecipazione dell’artista Alberto Padovani, menestrello mediopadano. Sullo spiaggione è stato allestito un vero e proprio lido, con ombrelloni e sedie, raggiunto in barca dall’attracco del parco Boschi Maria Luigia di Coltaro. Per tutto il pomeriggio ci si è divertiti, in un’area delimitata da boe per garantire la sicurezza, tra tuffi e tintarella. Previste anche dimostrazioni di sci nautico ed uscite in canoa.

“Il Big Jump – hanno spiegato il vicesindaco di Sissa Trecasali Mauro Foglia e l’assessora all’Ambiente Sara Tonini – ha permesso di conoscere meglio gli ambienti rivieraschi, luoghi che vogliamo valorizzare, ma che vanno vissuti con consapevolezza. Il fiume va rispettato. Per questo come Amministrazione Comunale abbiamo appoggiato e condiviso la campagna informativa lanciata negli anni scorsi insieme a Legambiente-Circolo Aironi del Po; Ciac e Croce Rossa Italiana-Comitato di San Secondo per una corretta informazione, in varie lingue straniere, in merito al modo in cui si possono vivere gli ambienti rivieraschi”.



Cos'è il big Jump?

Il “Big Jump” è un’iniziativa simbolica ideata nel 2002 da Roberto Epple dell’European Rivers Network con la quale creare un’occasione, popolare e insolita, per rendere condiviso tra i cittadini europei il legame con luoghi affascinanti e tuttora minacciati come i grandi corsi d’acqua. Si lega ad un messaggio politico molto importante: quello di spronare i leader europei a fare di più per proteggere fiumi, laghi e zone umide.



Per maggiori dettagli: https://www.bigjump.org