Spino d'Adda presenta la nuova casa di riposo

SPINO D'ADDA - La nuova Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di Spino sorgerà nell’area di via Ungaretti, a ridosso del centro storico, vicina a spazi commerciali, ben servita dal sistema viario e pedonale che sarà implementato. Ad illustrare le caratteristiche di questo nuovo polo, durante l'incontro che si è volto questa sera alla Carlotta, sono stati i tecnici coinvolti nel progetto. Ecco allora che è stato individuato un piano d’azione, che prevede due strutture connesse, a dar forma ad una Rsa da 160 posti: una struttura più piccola da 60 posti letto e una più grande da 100. "L’intervento, dopo più di 15 anni di attesa, permetterà finalmente di riqualificare il quartiere rispondendo alla crescente domanda di assistenza verso le persone anziane - spiega il vicesindaco Enzo Galbiati -. Questo perché chi vive nella casa di risposo non deve essere ghettizzato, ma vivere il proprio paese grazie alla vicinanza di attività commerciali e dei servizi offerti".

Internamente ci saranno stanze singole e stanze doppie, con alti standard di qualità. Esternamente la Rsa sarà ben inserita nell’abitato con palazzi alti al massimo quanto quelli esistenti (10 metri e 60). Sono previsti tetti verdi e pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica e rivestimenti in fibrocemento ecologico. Sono state favorite le tecnologie per abbassare i consumi (serramenti ad alta prestazione, tetto giardino, pareti ventilate): la filosofia green rappresenta un plus costruttivo e la scelta dei materiali è stata compiuta in modo tale da garantire la massima efficienza e la minimazione delle manutenzione. La Rsa sarà dotata di impianti di ventilazione meccanica dell’aria, che migliora la salubrità degli ambienti (particolarmente importante in un periodo come quello pandemico). Gran parte del terreno sarà lasciato a verde (e vi sarà anche un patio interno più protetto), grazie alla previsione di un parco verso la via Martiri della Liberazione.