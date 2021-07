Roccia si stacca dalla parete, grave ciclista cremasca

CREMA - Un pezzo di roccia largo circa 30 centimetri si è staccato dal costone di una parete in alta Valnure, in provincia di Piacenza. Sfortuna ha voluto che proprio in quegli istanti sulla strada sottostante transitasse una 61enne ciclista cremasca. Il pesante sasso l’ha colpita in pieno. Si trova ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato, lungo la provinciale all’altezza della Madonnina del Roccione, piccolo edificio di culto che si trova nella stretta valle al confine tra l’Emilia e la Liguria. La donna, che pedalava in sella a una bici Colnago, era insieme al marito, rimasto illeso. Questione di poche frazioni di secondo e il masso l’avrebbe solo sfiorata. La 61enne è stata trasportat in ospedale a bordo di un'eliambulanza: i medici si sono riservati la prognosi. Il marito e i familiari stanno vivendo ore di apprensione. Resta capire ora cosa possa aver causato il distacco di un pezzo di roccia dal costone, se un cedimento naturale oppure del materiale caduto da più in alto, magari per una frana.