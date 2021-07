Distretto Oglio Po, distribuiti dal Pd oltre 200 volantini

GUSSOLA - Prima iniziativa casalasca organizzata dal Pd a livello regionale ieri a Gussola, in occasione del mercato settimanale. In piazza Comaschi il Circolo locale del Partito Democratico, con il nuovo giovanissimo coordinatore Alex Pittari, insieme a Velleda Rivaroli di Scandolara Ravara, componente della segreteria Pd di Cremona e ad altri iscritti, hanno distribuito volantini con un “focus” particolare sul distretto Oglio Po.

“Abbiamo contato poco più di 200 volantini distribuiti, possiamo ritenerci più che soddisfatti”, ci hanno detto alla fine Pittari e Rivaroli. Il Pd chiede, con riferimento alla nostra zona, il “mantenimento del presidio ospedaliero Oglio Po come ospedale per acuti sede di pronto soccorso, in grado di fronteggiare al meglio ogni tipo di emergenza sanitaria”. Ma chiede anche “il potenziamento dei presidi di Bozzolo e Viadana, il potenziamento dei servizi territoriali periferici e di confine, la creazione dell’Asst Oglio Po che riunisca in un unico territorio omogeneo il Casalasco-Viadanese”. “Abbiamo constatato come il tema sia sentito - dice Pittari - e le persone sono molto ricettive. Sulla questione dell’Asst Oglio Po le adesioni sono molto trasversali. Tutti comprendono che non è questione di partito”.

L’appello è a ricostruire il servizio sanitario lombardo, con “servizi sanitari più vicini ai cittadini, meno liste di attesa e prenotazioni più semplici, una sanità davvero per tutti e non solo per chi ha risorse da spendere, attenzione a tutti i territori, anche quelli periferici, una sanità privata al servizio del pubblico e non viceversa, case della comunità accessibili a tutti e sempre aperte”.

Si chiedono anche “infermieri di comunità per cure e assistenza domiciliare, più servizi sanitari e sociali a casa delle persone, il potenziamento della prevenzione e della vigilanza epidemiologica, più collaborazione con il terzo settore per stare più vicino ai più deboli”. Ulteriori iniziative analoghe a quella di ieri a Gussola verranno presto programmate nel territorio.