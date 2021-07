Rischio di forti temporali dalle 9 di martedì 13 luglio

CREMONA - Regione Lombardia ha diffuso un'allerta arancione per rischio di temporali forti dalle ore 9 di domani martedì 13 luglio e sino alla notte. Le precipitazioni saranno diffuse sulla Lombardia e interesseranno tra la notte e il primo mattino la parte più occidentale tra alta pianura e settori alpini e prealpini, in intensificazione nel corso della mattinata e in diffusione a tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura, più deboli a tratti intermittenti sulla parte della bassa pianura e Appennino.

Nelle ore pomeridiane le precipitazioni insisteranno su buona parte della regione, con un minore interessamento delle zone della bassa pianura centro occidentale e Appennino, quindi in serata andranno incontro a progressiva attenuazione in particolare e con maggior probabilità sui settori di pianura. Le precipitazioni saranno a carattere temporalesco, con alta probabilità di fenomeni severi e diffusi.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.