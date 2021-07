Investita da un'auto, anziana ciclista in ospedale

MONTICELLI - Anziana ciclista investita in via Martiri a Monticelli da un’auto dell’Ireti condotta da un 50enne di Piacenza. Sul posto per i soccorsi 118 Piacenza e 118 Parma atterrato con elisoccorso. L'86enne ha riportato un trauma cranico e un trauma al braccio ed è stata portata all'Ospedale di Cremona in codice giallo. Per i rilievi è intervenuta sul luogo dell'incidente la Polizia Unione Bassa Piacentina che sta accertando la dinamica.