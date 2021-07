Risalgono i contagi: a Cremona sono 30

CREMONA - Sono in crescita i positivi in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore 30 i nuovi contagiati (nessuna vittima). In peggioramento anche i dati regionali: con 26.712 tamponi effettuati, sono 250 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia, con il tasso di positività in crescita allo 0.9% (ieri 0.6%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (37) mentre crescono quelli negli altri reparti (+3, 124). C'è un nuovo decesso per un totale di 33.799 morti in regione dall’inizio della pandemia.

IN ITALIA. Sono 1.391 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.400. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 12. Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 208.419. Il tasso di positività è dello 0,97%, in aumento rispetto allo 0,67% di ieri. Sono 161 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia: lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 6 (stessa cifra di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.134, in calo di 13 unità rispetto a ieri.

Intanto si riunirà domani il tavolo tecnico del ministero della Salute che - a quanto si apprende - è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione delle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della variante Delta. Tra le proposte, la definizione di un numero minimo di tamponi settimanali: per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 ogni 100mila abitanti. Una revisione potrebbe riguardare anche il cosiddetto Rt ospedaliero, vale a dire il tasso di occupazione dei posti letto: al momento la soglia minima di rischio è uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva, che passerebbe rispettivamente al 30% e 20%.