In piazza Roma serata con Dante

VESCOVATO - Dante in piazza Roma alle 21 di lunedì 12 con l'iniziativa "Oltre la spera che più larga gira". L'evento ripercorre l'evoluzione dell'amore dantesco per Beatrice nella Vita Nuova tramite i sonetti più significativi dell'opera.

La lettura delle poesie ad opera di Giulio Solzi Gaboardi sarà musicata, con l'accompagnamento del violino di Lucia Camisaschi e del violoncello di Africa Dobner, su melodie composte per l'occasione da Francesco Paolo Truglia, 4 giovanissimi cremonesi. L'evento sarà dunque nel solco dell'esperienza dantesca. Il movimento stilnovista nasce infatti tra i giovani rampolli dell'aristocrazia fiorentina e le poesie vengono scritte per essere recitate in musica.