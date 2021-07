Tetto ormai a pezzi, al via la riparazione

PIADENA DRIZZONA - Via libera della giunta comunale al progetto definitivo, redatto dall’architetto Beatrice Stringhini, relativo alla manutenzione ordinaria dell’ala nord dell’Istituto comprensivo Gian Maria Sacchi di via Mazzini.

L’importo complessivo previsto è di 27.789,68 euro. L’edificio, che ospita al piano terra la mensa e alcune aule della scuola primaria al primo piano, è stato ricostruito, a seguito della demolizione della precedente costruzione, negli anni 1992-1993. Durante lo scorso autunno negli ambienti del primo piano, a seguito di forti piogge, sono state segnalate al Comune diverse infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto. In occasione del sopralluogo è stato verificato che il problema è dovuto alla rottura di buona parte delle tegole di tipo «portoghese» posizionate sulla parte nord dell’edificio.

«Considerato che tale copertura è priva di guaina impermeabilizzante — spiega Stringhini nella sua relazione —, le acque piovane si sono, con ogni probabilità, infiltrate attraverso le tegole rotte per incaanalarsi in alcuni punti del solaio, ad esempio in presenza di piccole crepe o degli angoli. L’intervento prevede la sostituzione delle tegole rotte con nuovi elementi, identici per colore e tipologia a quelli esistenti, e il miglioramento delle condizioni di impermeabilità della copertura, inserendo una guaina impermeabilizzante. Si ritiene opportuno estendere l’intervento oltre al colmo, in modo da interessare anche una fascia larga un metro della falda sud, aumentandone l’efficacia».

In considerazione della presenza di alunni e di personale durante il corso dell’anno scolastico, per essere certi di agire nelle massime condizioni di sicurezza, l’intervento dovrà essere terminato entro agosto.