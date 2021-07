Banchetto per chiedere l'Asst Oglio Po

GUSSOLA - Banchetto del PD in piazza Comaschi domani in occasione del mercato settimanale. “I limiti della nostra sanità sono ormai tristemente noti a tutte e tutti: un “modello” regionale messo in ginocchio dalla pandemia, la quale ha esacerbato problemi già esistenti e colpevolmente ignorati dalla destra al potere in Lombardia - dicono gli esponenti del Circolo PD di Gussola -. Di fronte a tutto questo, noi cittadine e cittadini dell’Oglio Po continuiamo ad essere Lombardi dimenticati dal “modello” lombardo, con il nostro presidio ospedaliero continuamente smantellato, indebolito e privato di risorse e personale adeguato. È per questo motivo che lunedì 12 luglio saremo presenti come Circolo PD al mercato di Gussola, per chiedere la costituzione di una Asst Oglio Po autonoma, più efficiente e vicina ai nostri bisogni, per un sistema socio-sanitario regionale basato sui servizi a beneficio della cittadinanza e non sui numeri e profitti per pochi, ma soprattutto per avere finalmente risultati per il nostro territorio e non solo promesse”.