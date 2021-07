Comunità sociale in campo: aiuto diretto a 700 minori

CREMA - Fondi quanto mai preziosi per affrontare l’emergenza minori, esplosa nell’ultimo anno nel Cremasco. In arrivo 70 mila euro di contributi del Fondo sanitario regionale, fondamentali per sostenere i costi a carico dei comuni cremaschi per il mantenimento degli under 18 ospitati in comunità protette.

In base ai dati aggiornati, forniti da Comunità sociale cremasca, sono 700 gli under 18 seguiti dall’azienda speciale consortile che coordina il welfare per conto dei 50 comuni del distretto cremasco. Si tratta di 30 ragazzini in più rispetto al 2020. Tra questi sono purtroppo in aumento i casi di autolesionismo tra gli adolescenti, cinque solo nelle ultime settimane, un problema già segnalato a marzo dal primario di pediatria dell’ospedale Maggiore Salvatore Savasta.

«I 70 mila sono risorse importanti – spiega Davide Vighi, direttore di Csc – che ci consentono di abbattere in parte i costi delle rette delle strutture che ospitano i ragazzi e i bambini. Si tratta di condizioni stabilite sino al 31 dicembre, tutto sommato in linea con gli anni precedenti».

La spesa complessiva che Comunità sociale ha messo a budget quest’anno per la tutela minori è cresciuta di 150 mila euro, rispetto al 2020, arrivando dunque a superare gli 1,5 milioni di euro. Ovviamente non si tratta solo di investimenti necessari per le rette delle comunità protette. Nella stragrande maggioranza queste spese servono per l’assistenza sociale ai minori che restano comunque nelle loro famiglie, il sostegno ai nuclei in difficoltà economica e molte altre voci.

Casi drammatici, ma certo non limite come quelli di bambini che vengono tolti ai genitori su disposizione del tribunale dei minori, non essendoci più le condizioni di sicurezza, di salute e economiche per lasciarli con mamma e papà.

Per le rette delle comunità per minori, il Fondo sanitario regionale, garantisce a Csc un contributo di 70 euro al giorno in caso di permanenza di oltre tre mesi. Si scende a 35 se l’inserimento del bambino o dell’adolescente rimane entro i novanta giorni. La convenzione che regolamenta questi contributi coinvolge anche l’Azienda tutela della salute Valpadana.

I fondi finanziano anche prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative, ad esempio trattamenti psicoterapici e sostegno psicologico. Nei prossimi mesi Comunità sociale cremasca, insieme ai sindaci del distretto, dovrà valutare l’impatto di eventuali nuovi casi di tutela in comunità relativi ai minori, che potrebbero subentrare entro fine anno. Solo a dicembre si potrà dunque avere un quadro complessivo della spesa sostenuta dagli enti locali.