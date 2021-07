Over 60, il primo open day fa flop: si presentano in 7

CREMONA - I primi erano in attesa già dalle 7.30, ancor prima che l’hub aprisse i battenti: marito e moglie arrivati a vaccinarsi senza prenotazione approfittando dell’open day riservato agli ultra sessantenni. Purtroppo i primi e (quasi) anche gli unici, vien da dire, perché a fine giornata tra Cremona, Casalmaggiore e Soresina i vaccinati con la corsia preferenziale sono stati solamente a sette. Quattro a Cremona, due a Casalmaggiore, uno a Soresina. Dati che parlano chiaro. Chi finora non si è vaccinato, non intende farlo. A meno che in questo caldissimo scorcio d’estate gli over sessanta siano già in villeggiatura, partiti per mare o montagna e quindi giustificati. Se si vuole spezzare una lancia a favore, bisogna riconoscere che Ats ha diffuso la comunicazione dell’iniziativa nel tardo pomeriggio di venerdì.

Da domani la campagna informativa sarà invece rafforzata e mirata, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di cremonesi over sessanta. Soprattutto ad agevolare gli indecisi è rivolto l’open day, ma anche a chi ancora non ha effettuato una prenotazione, oppure a chi l’ha fissata molto in avanti nel tempo e, in virtù di un ingresso libero all’hub senza dipendere da orari e giorni stabiliti, può cogliere l’opportunità di anticipare anche la seconda dose, che sarà a 21 giorni, per chiudere entro luglio o i primi d’ agosto la personale campagna vaccinale. Per approfittare dell’open day, è sufficiente presentarsi presso le sedi vaccinali muniti di tessera sanitaria e documento d’identità per ricevere il vaccino Johnson & Johnson — che prevede un’unica somministrazione e quindi un’unica seduta senza la necessità di fare fare il richiamo — oppure AstraZeneca, fatte salve eventuali valutazioni anamnestiche differenti. aderiscono all’iniziativa i centri vaccinali di Cremona Fiere (a Cà de’ Somenzi, in piazzale Zelioli Lanzini, tutti i giorni dalle 8 alle 19), di Casalmaggiore (nella sede Avis, in via Baslenga, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 18) e di Soresina (al Nuovo Robbiani, in via Inzani, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, il sabato dalle 8 alle 14).