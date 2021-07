Torre, la piscina diventa un parco

TORRE DE' PICENARDI - Lo spazio verde della piscina comunale di Torre sarà ampliato in modo consistente in un prossimo futuro. Lo hanno annunciato venerdì pomeriggio il vicesindaco Franco Potabili Bertani e l’assessore alla Cultura Rosa Cabrini in occasione dell’Opening Party dell’impianto natatorio.

«Sono già stati avviati i contatti per acquisire il terreno confinante, in modo da poter allargare la superficie complessiva», ci hanno detto. A dare il via agli interventi al microfono nella zona bar è stato Potabili Bertani: «Per riaprire quest’anno abbiamo effettuato dei lavori sulle vasche, gli spogliatoi e nei settori dov’era necessario intervenire, con un impegno finanziario importante. Grazie alla cooperativa Il Cerchio onlus che ha avuto fiducia in questo impianto. Speriamo sia ripagata».

Alessandro Portesani, presidente de Il Cerchio: «Oggi più che mai è necessario sostenere le iniziative di socializzazione e di promozione del benessere nelle comunità. Questo progetto è pienamente in linea all'idea di welfare di territorio proposta da Il Cerchio, poiché promuove la salute delle persone nella comunità, intesa come condizione di benessere psico-fisico, relazionale, sociale. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Torre per la fiducia che ci ha accordato, dandoci l'occasione di gestire questa bellissima struttura».