Hub di CremonaFiere: nodo dosi, possibili stop a giorni alterni

CREMONA - L’hub vaccinale di Cremona Fiere chiude il 31 agosto, forse prima, forse no. Girandola di ipotesi attorno allo stop anticipato di cui si ipotizza da più parti, ma soltanto per sentito dire. Più probabile, invece, la riduzione degli orari di apertura giornalieri o la chiusura dell’hub a giorni alterni, oppure di uno o più giorni la settimana a partire dal mese di agosto.

Se ne saprà di più lunedì o martedì, in concomitanza con le disposizioni ministeriali. Proprio pochi giorni il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti-Covid, Francesco Figliuolo, aveva rassicurato sulle corrette forniture di dosi con le quali puntare al raggiungimento degli obiettivi e quindi a centrare, a fine settembre, il traguardo dell’80% degli italiani vaccinabili, vaccinati.

Vorremmo vaccinare giorno e notte se solo fossimo in grado di farlo e la dotazione di sieri lo permettesse

«Vorremmo vaccinare giorno e notte se solo fossimo in grado di farlo e la dotazione di sieri lo permettesse — spiega Stefania Mattioli per Asst di Cremona —. Se non arrivano rifornimenti non si possono programmare le prime dosi, e così di seguito. Un problema che non riguarda soltanto l’hub cremonese, ma l’intero territorio nazionale».

Se il generale Figliuolo manterrà fede alla rassicurazione, l’hub di CremonaFiere proseguirà a pieno ritmo, diversamente sarà necessario rivedere il calendario degli appuntamenti e ipotizzare la riduzione di orario o la chiusura parziale a causa del numero limitato di prenotazioni. L’inizio della settimana porterà con sé la risposta a tutti gli interrogativi.