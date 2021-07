Pedone travolto da un'auto in via Milano

CREMA - Dopo l'incidente di questa mattina al rondò di Ca’ delle Mosche, con una ciclista 35enne investita e trasportata all'ospedale in ambulanza, un altro 'utente debole' della strada è stato travolto da un'auto: si tratta di 55enne che stava percorrendo a piedi via Milano. L'impatto è stato sufficientemente violento da lasciare segni evidenti sull'autovettura: il pedone, dopo lunghi attimi di paura, è stato soccorso dai volontari della Croce Verde e trasferito al Maggiore. Per lui, fortunatamente, solo ferite lievi. Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crema.