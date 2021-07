«Nessuna farmacia aperta in città nella fascia serale fino al 19 luglio»

CREMA - “A Crema non ci saranno farmacie di turno in città per la fascia serale, dal oggi fino al 19 luglio. Non è ammissibile che il servizio venga garantito a settimane alterne, su turni decisi annualmente e che cambiano ogni 3 giorni. Sono troppo i disagi alla cittadinanza, per questo motivo depositerò una interrogazione in Regione Lombardia”.

A denunciare il fatto è il consigliere regionale del M5s Lombardia Marco Degli Angeli, per il quale si tratta di un fatto non accettabile: sia viste le dimensioni intrinseche della città, 35 mila abitanti. Sia considerando che Crema è il comune di riferimento di un’intera area.

Non è ammissibile chiedere ai cittadini di dover fare 15 o anche 20 chilometri per recarsi alla farmacia di turno più vicina

Aggiunge Degli Angeli: “Non è ammissibile chiedere ai cittadini di dover fare 15 o anche 20 chilometri per recarsi alla farmacia di turno più vicina. In tal senso sarà mia premura comprendere, assieme ad Ats Valpadana e Regione Lombardia, come poter meglio pianificare e organizzare la turnazione. La legge regionale che disciplina le farmacie va rivista nel modo più assoluto. Non è pensabile che sia garantita una farmacia di turno solo ogni 90 mila abitanti. Questa misura - precisa Degli Angeli - penalizza e danneggia molto territori come quelli della nostra provincia, che non ha centri densamente abitati, ma un’estesa area provinciale”.

L’obiettivo, per Degli Angeli, è contrastare questa ratio, “che come al solito penalizza i territori meno densamente popolati. Inoltre - conclude il consigliere - è mia intenzione proporre che ci sia per Crema, Cremona e Casalmaggiore, i tre principali poli della provincia, una farmacia di turno aperta ogni giorno durante la fascia serale”.