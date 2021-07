Colpo alla nuca con il manico di un'accetta, si cerca ancora l'aggressore

CASTELLEONE - Dimessa con una prognosi di quindici giorni la ragazza aggredita poco prima delle 8 a Castelleone, lungo la ciclabile per Santa Maria in Bressanoro. La giovane è stata raggiunta con un colpo alla nuca, presumibilmente sferrato con il manico di un'accetta, rinvenuta a terra dai carabinieri, insieme a una ciabatta, probabilmente persa dall'aggressore.

L'uomo non è ancora stato trovato. La vittima ha fornito una descrizione sommaria e le ricerche sono tuttora in corso, coordinate dai militari delle compagnie di Cremona e Crema. La 26enne, residente nel borgo, è riuscita a mettersi in fuga grazie anche alla presenza di un'altra donna, che l'ha accompagnata in caserma. Ignoto al momento il motivo dell'aggressione.