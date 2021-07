Incidente al rondò di Ca' delle Mosche, ciclista ferita

CREMA - È stata trasferita al Maggiore in ambulanza, E.S. 35 enne ciclista rimasta ferita intorno alle 11,30 nell'incidente stradale che si è verificato al rondò di Ca' delle Mosche. La donna, che vive a Madignano, era in sella ad una mountain bike. Con lei c'era il compagno. Per cause ancora in corso di accertamento, da parte della polizia stradale di Crema, è caduta a terra all'imbocco di via Visconti. Dietro ai due viaggiava un 70enne di Crema a bordo di una Citroen C4. Da capire se l'auto abbia urtato la donna oppure se sia stata la ciclista a scartare all'improvviso finendo contro la Citroen.