Imbroglia durante l'esame della patente, denunciato

CREMONA - Controllo dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cremona sullo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Al termine di mirati accertamenti infatti, i Carabinieri hanno denunciato un 29enne ghanese scoperto durante l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, in contatto telefonico con un soggetto estero.

L’esaminando, che aveva nascosto il telefono cellulare abbinato ad un dispositivo elettronico sotto i propri abiti, comunicava con un complice probabilmente al di fuori dei locali della motorizzazione al fine di farsi fornire suggerimenti utili per il superamento della prova teorica.