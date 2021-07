Aggredisce e ferisce una 26enne, ricerche in corso dei Cc

CASTELLEONE - Aggressione poco prima delle 8 a Castelleone, sulla strada bassa per Santa Maria in Bressanoro. Una ragazza di 26 anni è stata colpita da un uomo, che l'ha ferita in modo non grave. Non è chiaro se a scopo di rapina o altro. Il soggetto pare sia stato avvistato intorno alle 10.30 nei pressi della stazione, e si presume possa essere armato. Ricerche in corso da parte dei carabinieri, sia via terra che via cielo, con la presenza di un elicottero.