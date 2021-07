"Raccontare la Lombardia per rilanciare il turismo"

Il Corecom Lombardia ha organizzato un webinar di approfondimento dedicato al tema della comunicazione come strumento per il rilancio del turismo il Lombardia. “Cos’è la Lombardia, ci siamo chiesti. E’ tradizione, arte, lavoro, bellezza, futuro, mestiere – dichiara la Presidente del Corecom, Marianna Sala. - La Lombardia è il terreno fertile dove le cose accadono, sempre. Una storia bellissima, che merita di essere raccontata e scoperta. In tempi di post-pandemia è infatti necessario puntare sull’immagine della nostra regione e del suo richiamo turistico. Mai come adesso i media hanno un ruolo da protagonisti in questo processo di rinascita narrativa. Il web e i social network, ma anche le serie tv, le pubblicità, le campagne di comunicazione on e off line possono, se ben pensati, contribuire a creare una relazione empatica tra viaggiatore e territorio e restituire al turista un’immagine bella, sicura e forte della nostra regione, così duramente colpita dalla pandemia”.

"TERRITORI MEDIALI: LA LOMBARDIA"

Nel webinar si è parlato di media e turismo partendo dai risultati dell’indagine “Comunicazione, media e turismo” realizzata dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (CeRTA) dell’Università Cattolica insieme a Cattolica per il turismo e Publitalia ‘80 – Gruppo Mediaset, alla presenza di docenti e comunicatori coinvolti in prima persona nei contenuti della ricerca: Massimo Scaglioni, Professore Ordinario di Storia dei Media presso l’Università Cattolica di Milano e direttore del CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi), Matteo Cardani, Direttore Generale Marketing & Ad Operations di Publitalia ’80 e Vincenzo Zulli, Coordinatore Business, Development Cattolicaper il Turismo. Sono intervenuti anche il Presidente della Commissione permanente IV – Attività produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione, Gianmarco Senna e il direttore generale di Explora, Paolo Baccolo.