OFFANENGO - Bosch mette in vendita la Vhit, la cui sede si trova lungo la Serenissima, azienda del settore automotive che dà lavoro a 450 persone. Lo ha annunciato stamane la direzione con una lettera consegnata ai dipendenti e ai sindacati. "Valutiamo le opzioni per una nuova proprietà - si legge nella missiva -. Intendiamo mantenere anche dopo un rapporto di fiducia con Vhit".

"L'azienda negli ultimi anni sta lavorando a pieno regime e sono stati effettuati investimenti in nuove linee di produzione. Per ora siamo alle intenzioni del gruppo Bosch di cedere l'azienda. Non c'è altro", spiega Giovanna Gaudenzi, sindacalista della Fim Cisl Asse del Po.