Documentario su Tognazzi, il figlio Ricky in città per le riprese

CREMONA - In vista delle celebrazioni del centenario della nascita di Ugo Tognazzi, in programma il prossimo anno, il Comune di Cremona ha accolto la proposta del figlio Ricky, che ha scelto di girare un documentario sulla vita del padre e di dedicare il giusto riconoscimento ai suoi anni cremonesi. Ricky Tognazzi, regista di fama internazionale, ha pensato ad un racconto intenso ed emozionante che sicuramente renderà onore alla figura di Ugo ed alla bellezza della sua città natale.

La troupe, arrivata in città oggi si tratterrà sino a domani, mercoledì 7 luglio, con lo scopo di visitare e quindi far conoscere alcuni dei luoghi fondamentali per la vita di Ugo Tognazzi che a Cremona ha vissuto, con intensità, i primi anni della propria vita, un legame che non si è mai interrotto e ha rappresentato sempre una relazione affettiva forte e stabile. Al suo arrivo a Cremona, Ricky Tognazzi è stato accolto in Comune dal Sindaco Gianluca Galimberti e dall'Assessore Barbara Manfredini con i quali si è intrattenuto per un cordale colloquio.

Saranno girate alcune riprese al Teatro “A. Ponchielli” ed al Teatro Filo, simbolo di quell'amore per la recitazione che ha caratterizzato tutta la vita e la carriera di questo grande attore e regista. Verranno fatte riprese in altri luoghi simbolo, da piazza Castello al Dopolavoro Ferroviario, con una puntata probabilmente anche allo Stadio Zini, tempio calcistico della Cremonese della quale Ugo Tognazzi è sempre stato un grandissimo tifoso. Il documentario includerà anche qualche visione di insieme della città e delle sue principali attrazioni, prima fra tutte la splendida piazza del Comune che ne è il simbolo più amato e forse più famoso.

“E’ bello sapere che c'è ancora modo di raccontare Ugo Tognazzi e di parlare del suo essere cittadino cremonese. Questa idea del figlio Ricky ci ha riempito di gioia e orgoglio, nella consapevolezza che il lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi anni con il Comitato Ugo Tognazzi non è stato affatto vano ma ha dato modo a tanti di riscoprire ed approfondire la figura di questo grandissimo artista. Il cinema è cultura e arte, un modo di interpretare il tempo che viviamo e riempirlo di significati. L'esempio di Ugo Tognazzi, con la sua vita ed i suoi successi, può ancora ispirare. Il forte legame con Cremona è innegabile e mentre ne ricordiamo i cento anni dalla nascita promuoviamo con piacere questo ulteriore approfondimento sulla vita dell'artista”, dichiarano l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini, e l’Assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi, dimostrando ancora una volta il sentimento intero dei cremonesi che di certo non hanno scordato uno dei loro più amati ed illustri concittadini.