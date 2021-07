Indagine ‘Zero in condotta’ della GdF, assolti i tecnici del Ghisleri

CREMONA - Non «zero», ma «10 in condotta. Non «furbetti» del cartellino, ma colonne del laboratorio di informatica dell’istituto Ghisleri, sempre pronti a risolvere i problemi. I tecnici Daniela Mineo e Matteo Pellizzoli sono stati assolti dall’accusa di truffa allo Stato nell’ambito dell’indagine ‘Zero in condotta’ della Guardia di finanza, che nel 2017 installò una telecamera nell’atrio della scuola, puntata sulla timbratrice. Sospesi, poi reintegrati, ora assolti.

«C’è una riottenuta serenità sulla vicenda che aveva fortemente scosso i miei clienti — ha commentato l’avvocato Michele Tolomini —. Vi è la gioia di aver fatto luce su una ipotesi decisamente odiosa e fastidiosa come accusa e che, fortunatamente, si è risolta per il meglio. Mineo e Pellizzoli non erano persone destinatarie delle denunce originarie. Era emersa la loro responsabilità attraverso la visione dei filmati che riprendevano il posto della timbratura. In realtà, quello che è stato accertato era una mera irregolarità che, tra l’altro, in allora non era neppure disciplinata come modalità di timbratura. Era l’atto equivoco che Pellizzoli potesse non essere in istituto, quando, in realtà, era presente».

Lo era il pomeriggio del 19 maggio 2017. Quel giorno, al Ghisleri si accorsero che in aula magna non funzionava l’impianto fonico. Colpa di un fusibile. Andava sistemato alla svelta per la ‘Notte delle stelle’, festa in calendario il giorno dopo.

Quel pomeriggio, Mineo e Pellizzoli erano in istituto a risolvere il problema. Lo hanno confermato al processo i testimoni, tra i quali l’elettrotecnico in pensione che dava una mano a Pellizzoli. «Conosco Pellizzoli per motivi di lavoro. Ci siamo visti anche presso l’istituto. Il 18 maggio ero andato a scuola: doveva rifare la rete in un’aula, gli ho consigliato che cosa doveva fare. Nel frattempo, c’erano gli amplificatori dell’aula magna che non funzionavano. Il sabato ci sarebbe stata la Notte delle Stelle, andavano sistemati. Sono tornato il venerdì pomeriggio: siamo stati in aula magna dalle 17 alle 17.45».

Circostanza confermata anche da un professore. «Io facevo lezioni al pomeriggio solo il venerdì. Stavamo organizzando un evento per l’orientamento. Terminata la lezione alle 16.20, ho incontrato Mineo e Pellizzoli nell’ufficio tecnico per visionare il materiale per più di un’oretta. C’era anche un elettricista».

Altro testimone: «Fino al 2019 ero all’Ufficio tecnico del Ghisleri ed avevo a che fare con il tecnico di laboratorio, in quanto le manutenzioni erano di sua competenza. So che Pellizzoli aveva risolto il problema dell’impianto fonico dell’aula magna per la ‘Notte delle stelle’. Quando c’era un problema, lui veniva chiamato e rientrava a scuola per risolvere i problemi. In più di una occasione è stato chiamato fuori servizio».