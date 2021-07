Doppio cantiere: inizio di settimana difficile in via Indipendenza

CREMA - Parte della strada chiusa al transito, consentito solo a ciclisti e pedoni. E poco oltre, un secondo cantiere, stavolta di manutenzione. Un inizio di settimana difficile per il traffico lungo via Indipendenza, una delle principali arterie della viabilità cittadina, asse che mette in comunicazione la zona sud con l’area industriale dell’ex Olivetti e la parte a nord del tessuto urbano.

Ampiamente annunciata dal Comune, che aveva emesso un’ordinanza in proposito, la necessaria chiusura per 13 ore del tratto compreso tra l’incrocio con via Treviglio e quello con le vie Meneghezzi e Curtatone e Montanara. Il motivo, lasciare spazio ai lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione del gas metano. Dovendo prevedere degli scavi lungo la carreggiata, l’impresa incaricata ha preventivamente richiesto agli uffici di piazza Duomo il blocco dei veicoli.

In aggiunta a tale cantiere, gli operai manutentori incaricati dal Comune si sono messi al lavoro sulla rotonda all’altezza del parcheggio del centro natatorio Bellini e del Bocciodromo. Un piccolo cantiere, necessario per rimediare ai danni provocati dal transito di un mezzo pesante, avvenuto nei giorni scorsi.