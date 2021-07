Over 60, agli hub mantovani senza prenotazione dal 6 al 30 luglio

VIADANA - Tornano gli open day vaccinali dedicati agli over 60. ATS Val Padana, Unità di Crisi di Regione Lombardia e ASST di Mantova hanno intrapreso ulteriori azioni per ampliare la copertura vaccinale negli ultrasessantenni, categoria più a rischio di complicanze in corso di infezione da Sars-Cov-2.

Dal 6 luglio al 30 luglio si attiveranno in tutti gli hub della provincia di Mantova linee dedicate alle vaccinazioni senza prenotazione per gli over 60. I vaccini somministrati saranno Astrazeneca e Johnson & Johnson. I cittadini interessati potranno raggiungere, muniti di tessera sanitaria e carta d’identità, i seguenti centri vaccinali della provincia: