Don Arnaldo Peternazzi tra arte e memoria

CARUBERTO (SAN MARTINO DEL LAGO) - “Madri coraggio”, l’operazione artistica realizzata da alcuni allievi dell’Accademia Santa Giulia di Brescia e composta da quattro dipinti di donne brasiliane con bambini e da un tondo che ritrae don Arnaldo Peternazzi, missionario in Brasile e poi parroco di San Martino del Lago, troverà collocazione nell’edificio sacro di Caruberto, ma grazie alla Diocesi e alla Parrocchia sarà esposta anche per un periodo nell’Ambasciata brasiliana presso la Santa Sede a Roma. L’importante annuncio è stato dato da don Gianluca Gaiardi, responsabile dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Cremona, al termine della presentazione delle opere che si è svolta ieri pomeriggio nel Santuario intitolato alla Natività di Maria, vero gioiello affrescato di San Martino del Lago dove si trovano immagini “ex voto” del 1300 e 1400 dedicate alla Madonnna con il bambino.

Presenti gli autori: Andrea Cigala, Cecilia Galli, Alice Redaelli, Samuele Rongoni e Lorenzo Tentori, oltre a diversi esponenti degli Amici del Brasile. Il pomeriggio religioso e artistico è iniziato alle 16 con la celebrazione della messa in memoria di don Arnaldo, scomparso a 86 anni il 26 marzo dello scorso anno. A presiederla è stato don Ettore Conti, parroco dell’Unità pastorale di cui fa parte San Martino, affiancato da don Gaiardi, dal collaboratore don Luigi Carrai e da don Antonio Trapattoni, vicepresidente dell’associazione Amici del Brasile di Crema, che don Peternazzi fondò. «Non ho conosciuto tanto don Arnaldo – ha detto don Ettore nell’omelia – ma abbiamo concelebrato nella casa di riposo in cui era e c’era tanto amore, da parte sua, nel modo di fare che aveva con gli ammalati».