Auser, sala intitolata al fondatore Francesco Cattaneo

CAPRALBA - Cerimonia pubblica stamattina, in piazza Europa, per l'intitolazione della sala al piano terra del palazzo comunale, sede dell'Auser locale, al suo storico presidente nonché fondatore Francesco Cattaneo, morto per Covid il 20 marzo dell'anno scorso. Erano presenti fra gli altri le autorità civili, il parroco don Emanuele Barbieri, i volontari dell'Auser con la presidente di sezione Angelica Rossoni e la presidente provinciale Donata Bertoletti ed i famigliari di Cattaneo. "Mettere il nome di Francesco in questo luogo - ha detto il sindaco Damiano Cattaneo - è un riconoscimento non solo all'impegno sociale di Francesco ma anche al lavoro di tanti volontari che in 27 anni hanno donato tempo e fatica alla nostra comunità. Da neo-pensionato, nel 1994, Francesco organizzò il primo gruppo di volontari per il trasporto sociale degli anziani. Da quel nucleo, pochi mesi dopo nacque l'Auser che lui stesso ha guidato ininterrottamente fino al giorno della sua scomparsa".