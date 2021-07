L'Ortopedia dell'Oglio Po sul podio con Lorenzo Zanetti

CASALMAGGIORE - È stato operato all'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore per risolvere la Sindrome compartimentale cronica dell'avambraccio, patologia che ha messo a rischio la sua carriera: ora il motociclista professionista Lorenzo Zanetti, bresciano classe 1987, è tornato sul podio. Nel Gran Premio di Imola del Campionato italiano SuperBike ha conquistato il secondo posto. Un successo che condivide con l'equipe di Ortopedia dell'Oglio Po guidata dal primario Alessio Pedrazzini, specialista in chirurgia della mano e in microchirurgia, medico di riferimento per il mondo sportivo che ha operato tanti campioni di varie discipline.